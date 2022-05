Incidente stradale a Cassino, due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Cassino. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, a scontrarsi sono state due auto: una 500L e una Smart. Il sinistro si è verificato in via Mezzanotte, nella frazione di Sant'Angelo. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco per i soccorsi e fare gli accertamenti del caso. Due i feriti, sembrerebbe non in modo grave.