Schianto in superstrada, auto distrutta e giovane viva per miracolo

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 20 maggio, lungo la superstrada Cassino-Sora, su territorio di Casalvieri. Una Fiat 500 si è scontrata con un mezzo pesante. L'impatto è stato terribile, la vettura dopo lo schianto è finita fuori strada. Miracolata la giovane valligiana che era alla guida della 500 e che, dopo l'impatto, è riuscita ad uscire da sola dall'auto. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Sora e i sanitari dell'Ares 118. La donna e l'autista del mezzo pesante sono stati trasportati presso l'ospedale SS. Trinità per gli accertamenti del caso. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazione. La superstrada è stata temporanemente chiusa per permettere le operazioni di ripristino della sicurezza.