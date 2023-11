L'Aquila, giovane accoltellato alle spalle vicino alle scuole: è grave in ospedale

L’AQUILA - Un grave fatto di cronaca si è verificato prima delle 13 nella zona di Acquasanta, nei pressi del polo scolastico. Per cause ancora in via di accertamento un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alle spalle.

Secondo i testimoni l’aggressore sarebbe un giovane straniero.

Tutto è successo in pochi minuti, nei pressi della fermata dell’autobus. Lì sarebbe scoppiata una rissa culminata con la coltellata inferta al 21enne che poi, insanguinato, si è rifugiato nel bar. Nel frattempo lo straniero sarebbe stato disarmato da due ragazzi e si è dato alla fuga.

Il 21enne è stato soccorso dal 118: è in ospedale in codice rosso per una ferita da taglio, ha perso molto sangue.

Sul posto la Polizia, che procede, e anche i carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)