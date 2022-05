Incidente nella notte, cinque feriti: c'è anche un calciatore del Paliano

Ennesimo grave incidente stradale la notte scorsa sulla via Casilina, all'altezza del chilometro 70 nel territorio di Ferentino. Poco prima della mezzanotte per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Anagni si sono scontrati due furgoni che viaggiavano in direzione opposta. All'interno dei due mezzi cinque giovani di età compresa tra i 20 ed i 35 anni. L'impatto é stato molto violento. Subito i passanti hanno lanciato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri e diverse ambulanze. L'incidente é apparso subito grave per i soccorritori. I sanitari dopo aver curato in loco i feriti ne hanno disposto il trasferimento di tutti nei vicini ospedali. Due dei feriti sono in condizioni più serie. Tra essi anche un giovane calciatore del Paliano che ha disputato in questa stagione il campionato regionale di Eccellenza. Il ragazzo poco più che ventenne é sotto osservazione. Tutta la società del Paliano augura al ragazzo una pronta guarigione. Subito il traffico é andato in tilt a causa della difficoltà di rimozione dei mezzi coinvolti.

Ancora una volta il tratto di Casilina in territorio di Ferentino va alla ribalta della cronaca per la sua pericolosità. Nel corso degli anni sono stati tanti gli incidenti anche gravi che si sono verificati tanto che residenti ed automobilisti e residenti hanno chiesto più volte agli Enti interessati interventi per una maggiore sicurezza. A poca di distanza dal luogo dell'incidente, località Pontegrande, a breve il comune di Ferentino avvierà lavori per la realizzazione di una rotatoria, un tronco stradale di collegamento con il quartiere Tofe e la sistemazione idraulica del fosso omonimo. Costo dei lavori circa 1.6 milioni di euro.