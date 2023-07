Incidente in Sardegna, muoiono due donne di Frosinone: la prof Agnese Sperduti e Pucci Sassano. Ferita un'amica

Tre donne della provincia di Frosinone coinvolte in un terribile schianto in Sardegna dove si trovavano in vacanza: due sono morte, un'altra è rimasta ferita. Le vittime sono Agnese Sperduti 67 anni, professoressa di greco in pensione di Frosinone, e Pucci Sassano Iadecola di 59 anni. Entrambe le vittime facevano parte del Rotary. Ferita una 81enne che si trovano con loro, non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto ieri sera dopo le 22 vicino a Palau. Le donne si trovavano su una Lancia Y presa a noleggio. Lo scontro è avvenuto con una Toyota condotta da ventenne del posto.La dinamica la vaglio delle forze dell'ordine.