Sabato 15 Luglio 2023, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 19:24

Resta schiacciato da un autoarticolato e muore sul colpo mentre il mezzo pesante vola giù dal cavalcavia, ma il conducente resta illeso.

La dinamica dell'incidente

Il terribile incidente si è verificato oggi sabato 15 luglio, poco dopo le 13, sulla superstrada Cassino-Sora, all’altezza dello svincolo Cassino Sud, quello cioè che collega direttamente con il campus universitario dell’Unicas in località Folcara. Da quello svincolo stava uscendo una piccola monovolume, di colore blu metalizzato: alla guida Alberto Diaz, un uomo di 32 anni di origini peruviane, residente a Perugia. Non appena si è immesso sull’arteria a scorrimento veloce, per cause al vaglio degli uomini della polizia stradale che per tutta la giornata di ieri hanno svolto gli accertamenti del caso per risalire all’esatta dinamica, si è ritrovato dinanzi un autoarticolato. L’uomo alla guida del camion ha sterzato bruscamente cadendo giù dal cavalcavia e compiendo un volo di diversi metri.

Nonostante tutto non è però riuscito ad evitare l’impatto con l’auto e per l’uomo alla guida della monovolume non c’ è stato nulla da fare. Clamorosamente illeso, invece, l’autista dell’autoarticolato che dopo il volo nel vuoto ha terminato la corsa scaraventato a terra con il suo mezzo senza riportare però alcuna ferita. La cisterna dell’autoarticolato, adibita al trasporto di siero di latte, al momento dell’impatto era vuota: proveniva da Roma e viaggiava verso la valle di Comino. Da ricostruire nei dettagli la dinamica: se l’autoarticolato sia stato scaraventato nel letto del canale a causa della violenza dell’urto o se abbia compiuto una manovra disperata sfondando il guard rail per cercare di evitare l’impatto. Da comprendere soprattutto quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta e per quale motivo. Non si esclude che uno dei due conducenti abbia avuto un malore mentre era alla guida.

Proprio per fare chiarezza su tutti questi aspetti e per non tralasciare nulla, il tratto di superstrada dove si è verificato l’incidente è rimasto chiuso per oltre sei ore, ovvero fino a ieri sera, creando non pochi disagi alla circolazione sia per quanto riguarda l’entrata in città che per percorrere la superstrada in direzione Formia: diversi i disagi registrati dai tanti automobilisti di rientro dalle spiagge del Sud Pontino.