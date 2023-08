Si ribaltano con l'auto davanti ad un'abitazione e fuggono, mistero sulla Casilina

Si ribaltano con l'auto e fuggono. È successo questa a notte a Ferentino (Frosinone), sulla Casilina, direzione Anagni, all'altezza delle Ceramiche Galassi. L'auto ribaltata è finita sul marciapiede, davanti all'ingresso di un'abitazione. Il boato dell'impatto è stato sentito dai residenti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli altri soccorsi, ma della persona o delle persone in auto non c'era più traccia.

È probabile che l'auto sia stata rubata oppure che sia stata utilizzata per i furti in abitazione che in questi giorni stanno interessando diverse zone della provincia di Frosinone. Ma si tratta solo di un'ipotesi. Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno controllato anche gli accessi nei pronto soccorsi degli ospedale, ma l'esito è stato negativo.