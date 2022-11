Sora, tensione durante una partita di calcio delle giovanili: interviene la polizia

Tensione questa mattina durante la partita Lirinia Calcio – Torrenova del campionato Allievi Provinciali Under 16. Arriva la polizia. Il match si stava svolgendo presso il campo sportivo Panico di Sora quando la situazione è degenerata. Sono iniziate a volare parole grosse da parte di alcuni presenti e minacce ad alcuni ragazzi di Lirinia al punto che la dirigenza della squadra di casa ha deciso di abbandonare il campo e ed attendere la fine della partita nello spogliatoio. Sono stati chiusi i cancelli per cercare di riportare la situazione alla calma ed anche per garantire l’incolumità all’arbitro e alla società quando, secondo il racconto fornito dalla dirigenza locale, alcune persone avrebbero oltrepassato i cancelli chiusi dando in escandescenza.

A quel punto è stato necessario far intervenire la polizia che è arrivata sul posto insieme agli agenti della municipale. I poliziotti hanno identificato alcune persone arrivate con la squadra ospite e prelevato i video delle telecamere di sorveglianza che sono all’interno dell’impianto sportivo e che hanno ripreso quanto accaduto. A tal proposito la società del Lirinia, anche a seguito di alcuni articoli pubblicati nel primo pomeriggio da alcuni siti romani, prendono le distanze dalle accuse rivolte loro di razzismo preannunciando querela per diffamazione.

«La nostra missione - prima che insegnare il calcio - è quella di crescere i ragazzi nel rispetto e nell’educazione. Non saremmo mai stati capaci di insultare un ragazzo straniero».