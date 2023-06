Incidente frontale a Ferentino, tre feriti sulla Casilina: due sono gravi

Scontro frontale sulla Casilina, a Ferentino, all'altezza della "Cava" nei pressi del Bingo all'altezza del chilometro 78,200. Tre le persone rimaste ferite, due delle quali in modo molto grave. I feriti viaggiavano su due Audi, una A3 e una A4 che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate. Una è andata completamente distrutta.

Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Morolo.