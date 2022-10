Venerdì 28 Ottobre 2022, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Ritira l'automobile nuova, la lascia davanti all'ingresso della sua villetta con le chiavi nel vano accensione e si sposta nel retro con gli amici per festeggiare il nuovo acquisto ma, quando torna, non la trova più. Qualcuno l'ha portata via senza che i presenti si accorgessero di ciò che stava accadendo. Nel giro di sedici ore l'utilitaria è stata ritrovata dagli agenti della Polizia locale e restituita. L'incredibile vicenda si è verificata fra l'altro ieri pomeriggio e ieri mattina a Veroli e ha visto protagonista un sessantacinquenne. L'uomo, nel tardo pomeriggio di mercoledì si è recato presso un concessionario di Sora, ha acquistato una Opel Corsa e l'ha portata a casa, in via Currivè, una zona della città che dal Crocifisso conduce a Santa Francesca. L'ha parcheggiata davanti alla sua villetta lasciando il cancello aperto e le chiavi inserite nel cruscotto.



Poi, insieme ad alcuni amici, si è spostato sul retro dell'abitazione per un rinfresco con cui brindare al nuovo acquisto. Finita la festa sono tutti tornati sulla parte anteriore della villa ma della Opel Corsa non c'era più traccia. Qualcuno, sicuramente approfittando del clima gioioso, ha pensato bene di andare a fare un giro. Immediatamente il sessantacinquenne si è recato presso la stazione dei carabinieri a denunciarne il furto. La svolta, o meglio il colpo di fortuna, c'è stato ieri mattina fra le otto e trenta e le nove quando alcuni cittadini residenti in via Petriglia, praticamente dalla parte opposta della città, hanno segnalato alla Polizia locale un'automobile la cui presenza non era usuale in quella zona. La Opel Corsa era stata lasciata lungo la strada con il finestrino aperto e le chiavi ancora inserite nel cruscotto. Gli agenti, agli ordini del comandante Massimo Belli, tramite un controllo effettuato sulla targa, sono risaliti al proprietario e lo hanno contattato. Il personale della Polizia locale ha prima ispezionato l'autovettura per verificare l'eventuale presenza di oggetti sospetti, poi l'ha restituita al proprietario che ha ringraziato sentitamente.

Maurizio Patrizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA