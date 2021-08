Il CT Mancini sul neo acquisto del Frosinone: "Matteo Ricci, ci fece una bella impressione, incredibile fosse disoccupato"

Martedì 31 Agosto 2021, 10:05

Che l'ingaggio di Matteo Ricci da parte del Frosinone si candidi ad essere il colpo del mercato estivo di Serie B è un dato di fatto. Ulteriore testimonianza viene dalla conferenza stampa tenuta ieri a Coverciano dal CT della Nazionale Roberto Mancini, il quale, tra le varie dichiarazioni, parlando in generale della situazione del calcio italiano si è soffermato su Matteo Ricci: "La Nazionale può essere un modello sempre. Io penso però che i giocatori italiani diano molte garanzie, bisogna solo aver fiducia - dice Mancini nelle dichiarazioni riportate da Il Messaggero in edicola oggi -. Eppure, ciò nonostante vedo cose strane: nel marzo scorso convocammo Ricci dello Spezia, ci fece una bella impressione anche se non riuscimmo a farlo giocare. Ho letto che fino a ieri, a soli 27 anni, era disoccupato ... Incredibile ... Meno male che adesso lo ha preso il Frosinone". Migliore e più qualificata attestazione di stima sul giocatore e sulla operazione di mercato del Frosinone non poteva esserci.