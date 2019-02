© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settore Governance del Comune di Frosinone ha pubblicato un avviso relativo alla vendita di alcuni immobili di proprietà comunale, tramite manifestazione d'interesse, con la formula della miglior offerta che potrà essere presentata all'ente di piazza VI Dicembre. Le proposte che perverranno al Comune saranno, quindi, sottoposte all’attenzione della Giunta Comunale, tenuto conto del fatto che, in passato, non si sono registrate domande di partecipazione alle procedure di incanto, pubblicate dall'amministrazione comunale. In tal modo, si cerca di valorizzare gli immobili rimasti nel patrimonio comunale che, in assenza di finanziamenti regionali e statali, rischierebbero di rappresentare soltanto un potenziale economico inespresso.Gli immobili di proprietà comunale sono siti in via Gino Sellari (in prossimità dell’ex ospedale di viale Mazzini; l’ultimo prezzo a base d’asta è stato pari a € 742.000,00) e in via del Carbonaro (nella parte alta della città, composto da tre appartamenti con relative cantine e locale condominiale al piano terra; l’ultimo prezzo a base d’asta è stato pari a € 256.000,00).Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello disponibile presso l’ufficio Governance e sul sito istituzionale, potranno essere inviate a: Comune di Frosinone, P.zza VI Dicembre, Frosinone – Settore della Governance, in plico sigillato riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’acquisto di immobili di proprietà comunale”.La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 15/03/2019.L’avviso è visionabile sul sito internet del Comune di Frosinone all’indirizzo www.comune.frosinone.it, nella sezione “Avvisi, bandi e concorsi” del canale Amministrazione trasparente e pubblicato sull’albo pretorio. Per informazioni, infine, è possibile contattare il numero 0775/2656603.