Giovedì 15 Dicembre 2022, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:28

Non si arresta l'emergenza furti nel cassinate: ieri notte c'è stato un maxi colpo ai danni di una ditta con sede a Cassino che opera nell'ambito del movimento terra e della manutenzione stradale. Ad agire una banda di ladri che, in un colpo solo, ha rubato tre camion, due escavatori, diversi martelli a portata idraulica e materiali aziendali. Un colpo organizzato nei minimi dettagli.

I malviventi, infatti, hanno atteso che gli addetti della ditta parcheggiassero i mezzi all'interno di una sito che si trova alla periferia di Cassino, nel cuore della notte sono entrati in azione ed hanno portato via solo i mezzi privi di antifurto gps. Il valore della refurtiva è ancora in via di quantificazione, ma si aggirerebbe tra i 130 e i 150 mila euro. Nell'azienda ieri mattina sono arrivati gli agenti del commissariato di Cassino (diretti dalla dottoressa Maffei), i quali hanno eseguito tutti i rilievi necessari alla ricostruzione del colpo.

All'interno dei locali dov'è stato commesso il furto, pare non siano presenti sistemi di videosorveglianza o allarmi attivi in quel momento, ma gli investigatori della polizia stanno verificando se nel tragitto lungo il quale potrebbero aver preso la strada della fuga i malviventi ci sono telecamere anche in aree private. Si stanno facendo accertamenti anche su altri elementi raccolti e sui quali, per ora, vige il più stretto riserbo. Proprio da questo versante potrebbero arrivare novità per identificare i componenti della banda che ha messo a segno il maxi furto ai danni della ditta.

GLI ALTRI COLPI

Gli investigatori valutando anche elementi di contatto con altri furti messi a segno, sempre ai danni di ditte edili, ma operanti fuori della provincia di Frosinone. Resta altissima l'attenzione delle forze dell'ordine, soprattutto in vista del Natale, per prevenire i furti in abitazione. Nell'ultimo weekend sono stati messi a segno diversi colpi, ma c'è stata anche una ferma risposta delle forze dell'ordine. A Castrocielo sono stati arrestati due componenti di una banda di stranieri dedita ai reati predatori: dopo un rocambolesco inseguimento sulla via Casilina, sono stati acciuffati dai carabinieri.



Un altro extracomunitario è stato arrestato dopo aver messo a segno un furto a Piedimonte San Germano, mentre a Cassino all'interno di una nota gioielleria sono stati trafugati due costosissimi orologi, ma il ladro è stato inseguito dal proprietario dell'attività commerciale e da alcuni passanti, poi è stato arrestato dai carabinieri. Gli orologi sono stati riconsegnati al commerciante, mentre per l'uomo, un campano di 51 anni, si sono aperte le porte del carcere. L'accaduto ha avuto un forte impatto sociale, perché avvenuto in pieno centro su uno dei diversi viali dello shopping. I controlli, soprattutto, nelle ore notturne sono incessanti anche perché i furti in casa sono tra i più temuti dai cittadini. L'ingresso in casa di sconosciuti oltre a violare i beni, viola l'intimità e la vita privata di una famiglia.