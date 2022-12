Sabato 10 Dicembre 2022, 08:03



In vista del Natale, i ladri continuano a fare a festa. Non solo nel Cassinate e nel Sorano, ma anche nel capoluogo. Case svaligiate, ma vanno a ruba pure le auto. Soprattutto le Panda. E pazienza se la città è o dovrebbe essere super videosorvegliata. I malviventi non sembrano temere più di tanto le telecamere, anche perché forse sanno che con tutta probabilità le registrazioni non verranno viste dalle forze dell'ordine.

Intanto nelle ultime due settimane si sta registrando una escalation di episodi. La zona più bersagliata sembra essere la parte alta della città, soprattutto quella di via America Latina, dove la vegetazione aiuta i malviventi a dileguarsi con più facilità.

Nel week end scorso, stando a quanto raccontano i residenti, sono stati messi a segno furti in appartamento, in particolare in via Acciaccatelli. Una residente del posto, qualche giorno fa su Facebook, ha segnalato un malintenzionato che ha scavalcato un muro, forse nel tentativo di introdursi in un'abitazione. Quindi l'appello: «Questi episodi sono sempre più frequenti e nonostante gli interventi della polizia ad oggi non è possibile usufruire di un pattugliamento nella zona se non si raggiunge un numero congruo di persone».

Negli stessi giorni, sempre nella stessa zona, sono state rubate una Fiat Panda e un'Audi4. Un'altra auto è stata rubata in via Cosenza. Furti di auto sono avvenuti anche in altre zone della città. La Fiat Panda resta tra quelle preferite dai topi d'auto. Essendo tra quelle più vendute, è anche quella tra le più rubate. Sabato scorso, nella parte bassa della città, una donna non ha fatto in tempo ad entrare in un negozio che quando è uscita la sua Panda non c'era più. Volatilizzata. I proprietari sono andati in polizia per presentare le denunce. Hanno anche chiesto se fosse stato possibile visionare i filmati della videosorveglianza comunale, ma la risposta è stata negativa.

LADRI DI LUMINARIE A PATRICA

Nella vicina Patrica invece tornano i ladri di luminarie. «Quest'anno purtroppo non si potrà effettuare l'installazione delle luminarie nelle Contrade - scrive il sindaco Lucio Fiordalisio - Avevamo fatto realizzare le sfere e le stelle ma già l'anno scorso avevamo subito dei furti e anche quest'anno, anzi proprio oggi, gli ennesimi tentativi assurdi di sradicare gli oggetti luminosi.

A questo punto le luminarie verranno posizionate solo in luoghi controllati e al riparo da scemi e malintenzionati».