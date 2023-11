Sabato 4 Novembre 2023, 08:53

«Subito una rotatoria vera, poi avanti con il progetto per costruirne una più grande De Matthaeis». È questo il risultato dell'incontro congiunto avvenuto tra le commissioni Lavori Pubblici e Mobilità, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il dirigente Benito Caringi ed alcuni consiglieri comunali. Assenti gli assessori Angelo Retrosi e Antonio Scaccia rispettivamente responsabili dei due settori sopra citati. Così come non hanno partecipato ai lavori tanti altri consiglieri (di maggioranza ma soprattutto di opposizione), per cui le commissioni di fatto non hanno potuto deliberare alcunché per mancanza di numero legale.

GLI ASSENTI

Eppure la risoluzione del problema di piazzale De Matthaeis dovrebbe stare a cuore a tutti. Si tratta di una delle aree maggiormente nevralgiche della viabilità cittadina e la mancata sistemazione delle rotatorie, installate come provvisorie ma intanto sono passati 4 anni, si ripercuote in maniera negativa sul traffico. Essendo presenti il sindaco ed alcuni tecnici, alla fine, l'incontro è servito per decidere comunque su quali saranno i prossimi passi del Comune per risolvere il problema.

«L'amministrazione spiega il presidente della commissione Lavori Pubblici, Sergio Crescenzi (Fdi) ha dato mandato al dirigente dell'Ambiente, la dottoressa Frezza di predisporre subito una rotatoria decorosa così da sostituire i plexiglas e le reti metalliche che oggi deturpano l'incrocio più importante della città. Questo intervento, seppur provvisorio in vista di una rivisitazione definitiva della mobilità del piazzale, la vogliamo portare a termine entro il prossimo mese perché non è più ammissibile che le rotatorie siano delimitate da pezzi di plastica e reti da cantiere».

Tra qualche settimana saranno quattro anni dall'avvio della sperimentazione delle rotatorie a De Matthaeis al posto dei semafori. Ma si sa che spesso non c'è nulla di più definitivo del provvisorio. E così è stato per le rotatorie. Soltanto una è stata sistemata da un privato, l'unico a rispondere all'avviso del Comune.

Ora l'idea è quella di installare dei cordoli di gomma del tipo giallo/neri con al centro qualche piccola decorazione che non comporti una spesa elevata. Anche perché di pari passo l'amministrazione, in accordo con i proprietari dell'area (l'imprenditore Turriziani) stanno mettendo a punto il disegno di una nuova piazza. L'idea è quella di sfruttare la già presente isola di marciapiede che funge da spartitraffico tra il piazzale e viale Roma e trasformarla in una maxi rotatoria. In questo modo, secondo i tecnici, si dovrebbero risolvere una volta per tutte i problemi di traffico della zona, eliminando o quasi gli ingorghi che si formano nelle ore di punta.

IL TABACCAIO

Il problema principale riguarda l'attività presente all'interno dell'isola spartitraffico, il tabaccaio. Si dovrà spostare o potrà restare al centro del piazzale con le auto che gli girano intorno? Una questione che verrà sciolta nelle prossime settimane.

Intanto ora la priorità è togliere il cantiere al centro del piazzale. Soddisfatto il consigliere Crescenzi, presidente della commissione: «Siamo riusciti a smuovere le acque, ora restituiamo subito decoro al piazzale poi, entro sei/sette mesi, con la maxi rotatoria dovremmo ridurre sensibilmente le lunghe file con le auto che provengono dalle diverse strade».

A margine resta poi la questione politica legata alle tante, troppe, assenze, di chi avrebbe dovuto partecipare all'incontro in commissione. Assessori ma anche consiglieri di opposizione non sono intervenuti. Quesi ultimi, in compenso, hanno presentato una mozione sulla guerra.