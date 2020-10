Frosinone, uomo di 67 anni cade dalla finestra di casa e muore: la tragedia nel centro storico

Tragedia questa mattina in via Fosse Ardeatine, nel centro storico di Frosinone. Emilio Casamatta, 67 anni, è morto a seguito della caduta dalla finestra della propria abitazione, da un'altezza di circa 10 metri. Nell'impatto a terra ha sbattuto la testa, un urto che non gli ha lasciato scampo. L'incidente è avvenuto nel palazzo che si trova accanto all'ufficio postale. Sul posto i carabinieri, ma sulla dinamica sembrano non esserci dubbi. L'uomo pare che vivesse insieme all'anziana madre.

