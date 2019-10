© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Provincia di Frosinone sta avviando la fase di consultazione con i dirigenti scolastici, i sindaci e le sigle sindacali per definire la proposta di piano di dimensionamento scolastico da sottoporre all’approvazione della Regione Lazio, nel rispetto delle linee guida indicate dalla Pisana.Un lavoro che sta svolgendo la consigliera delegata alla pubblica istruzione Alessandra Sardellitti.“Si tratta di una fase importante, propedeutica alla predisposizione del piano – ha dichiarato la consigliera – al fine di garantire una proposta che sappia assicurare una efficace e funzionale offerta didattica”.“L’obiettivo – conclude la Sardellitti – è quello di offrire nel tempo continuità e stabilità dell’organizzazione della rete scolastica, ridurre il disagio degli studenti e delle famiglie e conseguire un più elevato successo scolastico e formativo. La partecipazione agli incontri di tutte le parti coinvolte è di buon auspicio, così da poter arrivare ad una proposta condivisa ed efficace, considerando il diritto allo studio come un obiettivo da valorizzare perché da esso, soprattutto dalla sua efficacia, dipendono il futuro di tanti giovani e nello stesso tempo le prospettive di sviluppo della nostra provincia”.