Venerdì 29 Luglio 2022, 07:04 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Il Frosinone ha concluso ieri il ritiro precampionato di Fiuggi e domani sfiderà la Ternana allo stadio Benito Stirpe (ore 18, tribuna centrale euro 10, curva nord e settore ospiti 5, questi i prezzi dei biglietti) per quello che sarà l'ultimo test prima delle gare ufficiali, ovvero il match di Coppa Italia a Monza del 7 agosto (10 euro l'ingresso nel settore ospiti) e l'esordio in campionato a Modena di domenica 14 agosto. Mentre il Frosinone ha cambiato fisionomia, con 5-6 undicesimi diversi rispetto alla scorsa stagione, la Ternana è rimasta praticamente la stessa dello scorso campionato, quando terminò la stagione in crescendo e sfiorando i playoff, forse mancati proprio per il 4-4 subìto in casa con il Frosinone nei minuti finali di una partita pirotecnica e che lasciò diversi strascichi polemici. Per questo quella di domani sarà gara vera come lo è stata quella contro il Bari di una settimana fa.

Un campionato che inizia in pieno clima vacanziero, ma che sarà subito impegnativo, con i giallazzurri che sono ancora un cantiere aperto a due settimane dal via. A mister Fabio Grosso mancano due o tre tessere importanti per completare il suo mosaico: un paio di esterni di difesa, in grado di colmare il buco lasciato da Zampano a destra e dare il cambio a Cotali a sinistra, e un centrale di centrocampo, dove però le alternative per sopperire alla partenza di Matteo Ricci sono maggiori. La priorità, dunque, è quella del terzino destro e il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi sta lavorando in questo senso. La pista più calda è sempre quella che porta a Luca Vignali, ex Como, ma di proprietà dello Spezia, con cui la trattativa va avanti da diverso tempo e non è facile da chiudere per la forte concorrenza sul giocatore. In tema di centrocampista, invece, al Frosinone è stato accostato il classe 1999 Emanuele Torrasi, scuola Milan, da gennaio al Pordenone dopo due buone stagioni di Serie C con l'Imolese (41 presenze e 2 gol per lui).

Altre voci di mercato, invece, danno per fatto il passaggio dell'attaccante classe 2000 Gennaro Borrelli dal Pescara. Per lui, originario di Campobasso, metà stagione scorsa con la maglia pescarese (17 presenze e 4 reti) e l'altra metà al Monopoli, con cui ha segnato 8 gol in 16 presenze.

Per quanto riguarda le uscite circola sempre il nome di Camillo Ciano, accostato ancora al Bari. «Ciano in biancorosso? Nella vita non si sa mai. È tanti anni che sta con noi e vorrebbe fare un'esperienza diversa» le parole di Angelozzi in un'intervista a un quotidiano sportivo nazionale.

LE ALTRE DI B

Passando alle altre squadre e in particolare al primo avversario in campionato del Frosinone, ovvero il Modena, gli emiliani hanno preso a titolo definitivo dall'Udinese il centrocampista classe 2001 Thomas Battistella, a cui si erano interessati anche i ciociari ad inizio mercato. Il Pisa ha ufficializzato l'attaccante Torregrossa. Il Perugia ha preso in prestito dal Sassuolo il difensore Paz. Il Sudtirol si rinforza con l'acquisto del terzino Berra dal Pisa. Intanto, a pochi giorni dal via della stagione ufficiale, caos a Palermo, dove si sono dimessi per divergenze con la dirigenza rosanero il direttore sportivo Renzo Castagnini e l'allenatore Silvio Baldini. La società neopromossa in B è ora alla frenetica ricerca dei sostituti. Per la panchina si fanno i nomi dell'emergente Daniele De Rossi e dell'esperto Claudio Ranieri, mentre come ds potrebbe arrivare Riccardo Bigon. Infine, il Consiglio federale ha approvato la modifica per la scadenza del divieto di multiproprietà (anche in due campionati diversi), prorogata ora al 2028-2029 e fino ad oggi prevista per giugno 2024. Sul Napoli e sul Bari, rispettivamente di Aurelio De Laurentiis e di suo figlio Luigi, diminuisce dunque la pressione di una vendita in tempi rapidi.