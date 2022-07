Giovedì 28 Luglio 2022, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 09:10



Sarà un test importante per misurare il grado di preparazione e di competitività di una squadra che ha subìto un forte rimescolamento nel suo organico, soprattutto per quanto riguarda l'undici iniziale. Parliamo del Frosinone naturalmente e dell'ultima amichevole prima dell'inizio delle partite che contano, ad una settimana dalla gara da dentro o fuori in Coppa Italia al Brianteo contro il Monza ed a due settimane dalla apertura del campionato al Braglia di Modena contro la neo promossa formazione emiliana.

Allo stato il Frosinone è una delle società che più si è mossa sul mercato quest'anno, sia in fatto di uscite che di ingressi. Tanti i movimenti che hanno largamente modificato rispetto alla scorsa stagione un ipotetico undici di partenza, ma alla conta finale manca ancora qualche tassello importante per dirsi veramente completata l'operazione mercato 2022-23. Un paio di terzini di fascia, almeno uno con i potenziali galloni da titolare, ed un centrocampista in grado di dar manforte a Boloca in cabina di regia a centrocampo.

GLI ARRIVI

Andando a ricapitolare le operazioni di mercato, in entrata Angelozzi ha portato a Frosinone nove nuovi giocatori. Di questi almeno cinque sono da undici di partenza. Il portiere Turati e gli attaccanti Moro e Ciervo in prestito dal Sassuolo, il difensore centrale e neo capitano Lucioni e l'altro difensore Monterisi, entrambi in prestito dal Lecce.

In prestito dall'Inter è arrivato da ultimo l'esperto attaccante Samuele Mulattieri. Poi a titolo definitivo sono arrivati l'attaccante Giuseppe Caso ed i giovani Kujabi (centrocampista) e Macej, quest'ultimo molto probabilmente da inserire nella prima squadra della Primavera 1.

LE USCITE

Sul fronte cessioni la lista è lunghissima. Si parte dai prestiti di Canotto alla Reggina (con obbligo di riscatto), di Ricci al Karagümrük (Turchia) con diritto di riscatto. Cessioni rilevanti, questa volta a titolo definitivo, sono state quelle di Novakovich al Venezia, Minelli al Cesena. La rosa è stata poi sfoltita con i prestiti di Bozic al Maribor, Kremenovic al NPA Hebar Pazardzik, Klitten al Silkeborg IF, Volpe, Vitalucci e Bevilacqua alla Pergolettese, Vettorel al Monopoli, Stampete alla Turris e Luciani al Siena. A titolo definitivo sono andati via anche il portiere De Lucia alla Virtus Entella, Iemmello al Catanzaro e Tonetto alla Feralpisalò.

Alla fine ne è uscita fuori una squadra totalmente rivoluzionata in attacco, che sulla carta si presenta come uno dei più temibili della categoria se, il condizionale è d'obbligo in questi casi, i vari Moro, Ciervo e Caso sapranno dar seguito alle grandi potenzialità che li hanno accompagnati nel loro percorso di avvicinamento al Frosinone. Un attacco che potrà contare sulla solidità di Mulattieri e, ad oggi, sulla esperienza di Ciano il quale, nonostante le voci di mercato, è fino ad ora canarino a tutti gli effetti. Si è puntato molto anche quest'anno sui prestiti, formula che consente alla società una notevole economia di bilancio con la prospettiva, a seconda dei singoli accordi, di ricevere un utile dalla valorizzazione dei giocatori. Così nelle operazioni Moro e Ciervo, Frosinone e Sassuolo vogliono sperare di vedere un nuovo affare Zerbin, l'ala di proprietà del Napoli che è letteralmente esploso a Frosinone ed ora rappresenta un grande patrimonio della società partenopea.

Chi potrà essere invece il futuro di Gatti? Premesso che circostanze positive come quella creatasi con il difensore ora della Juventus e, perché no, della Nazionale, statisticamente sono rare a ripetersi, non sono mancate anche quest'anno le scommesse fatte da Angelozzi. Tra queste ce n'è una sulla quale non è un azzardo puntare. Il giovane gambiano Kujabi oggi è un illustre sconosciuto. Non sarà il nuovo Gatti e magari ci vorranno ancora diverse stagioni, ma nel neo centrocampista canarino, che comunque partirà dalla panchina, si sono viste doti atletiche e tecniche di notevole spessore. Altre scommesse del recente passato (i vari Klitten, Koblar, Bozic, Kremenovic) non si sono ancora materializzate in posta vincente. Potrebbero diventarlo in futuro, ma intanto il Frosinone deve portare a casa una stagione senza sussulti, per centrare una salvezza il più anticipata possibile e, se arriveranno giocatori di valore nei ruoli parzialmente scoperti, probabile che si possa sognare qualcosa in più.