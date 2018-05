Una ragazza è stata scippata, ieri sera, intorno alle 22, in via Adige a Frosinone. Un giovane, a bordo di una Fiat Panda blu, le si è avvicinata dopo aver rallentato e le ha strappato la borsetta contenente il portafogli ed altri oggetti personali. Valore, circa 100 euro.

Nessuno è stato in grado di leggere la targa della Fiat Panda, ma i carabinieri del Nucleo Operativo sono subito intervenuti ed hanno avviato le indagini. La ragazza, soccorsa dai carabinieri, non ha riportato lesioni. Per tutta la notte i carabinieri hanno avviato controlli per individuare lo scippatore.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



