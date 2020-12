Frosinone: la neve imbianca Filettino, 30 centimetri a Campo Staffi

Cinque centimetri di neve fresca hanno imbiancato la scorsa notte Filettino, il comune della Ciociaria che, a 1063 metri sul livello del mare, è quello che ha l'altitudine maggiore nel Lazio. Questa mattina gli abitanti si sono svegliati trovando il manto bianco a ricoprire strade, macchine e tetti. Nessun problema alla circolazione stradale dato che la neve, a cui i filettinesi sono abituati e che era stata ampiamente annunciata dalle previsioni meteo, è stata subito spazzate dalle strade. Il paesaggio, però, è diventato ancor più caratteristico. Ad alcuni chilometri più a monte, nella località Campo Staffi dove insiste l'omonimo impianto sciistico, gli accumuli registrati superano i 30 centimetri che si sommano a quelli caduti in precedenza. Purtroppo, però, gli sciatori non potranno approfittarne per via del decreto anticovid che mantiene gli impianti chiusi fino al 7 gennaio (Agenzia Nova).

Ultimo aggiornamento: 16:53

