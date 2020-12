Ponza, nevicata da record: imbiancata l'isola, disagi a viabilità e rete elettrica

Una nevicata senza precedenti è caduta sull'isola di Ponza. Per liberare la strada principale è intervenuta la ruspa che si trova in un cantiere, mentre sono in corso interventi dei carabinieri di personale della Guardia di Finanza e della polizia locale oltre che di volontari per assistere persone rimaste senza energia elettrica. Il repentino abbassamento della temperatura e il vento di tramontana hanno portato alla nevicata da record sull'isola.

APPROFONDIMENTI ITALIA Neve a Ponza, le immagini dell'isola imbiancata VIDEO Neve a Ponza, l'intervento per liberare la strada LE PREVISIONI Meteo, arriva il maltempo: neve e freddo al Centro-Nord. Allerta...

Ultimo aggiornamento: 27 Dicembre, 00:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA