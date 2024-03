Un nuovo sguardo alla tradizione ciociara

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SILVA SPLENDID SPA HOTEL

Un gran ristorante, inserito in un contesto unico. È Cucina Silva, locale che ribalta la prospettiva legata ai ristoranti d’albergo, spesso ritenuti alla stregua di un semplice servizio dell’hotel e non locali capaci di brillare di luce propria.

Grazie a un rinnovamento profondo, sia in termini di ricerca e voglia di innovazione del menù, sia di ampliamento della sua squadra, Cucina Silva si presenta oggi come un ristorante gourmet di alto profilo, situato all’interno della location da incanto del Silva Splendid Hotel di Fiuggi.

La Ciociaria da scoprire

Fiuggi e il suo famoso centro termale sono solo la punta dell’iceberg di quanto la Ciociaria può offrire. Un territorio ricco di bellezze naturali e storiche, che custodisce un vasto patrimonio culturale ed enogastronomico, tutto da scoprire a un ritmo decisamente “slow”, tra passeggiate nel verde, visite ad abbazie e borghi secolari e, ovviamente, tappe dedicate a soddisfare i piaceri della gola.

Luogo facilmente raggiungibile, ideale per una vacanza di qualche giorno. Un soggiorno da arricchire e rendere ancor più indimenticabile concedendosi una tappa in un ristorante come Cucina Silva, il locale perfetto per comprendere a pieno passato, presente e futuro della gastronomia ciociara.

Cucina Silva, una scossa alla tradizione

Guidata dallo chef Filippo Ceniccola, Cucina Silva riesce a unire il gusto della tradizione della gastronomia ciociara e laziale con la voglia di innovare, anche attraverso le tecniche più moderne adottate nella cucina internazionale. Il punto di partenza è, appunto, la Ciociaria: l’olio, le castagne, la cura e la tradizione per l’allevamento della carne, gli abbinamenti col Cesanese, vino fiore all’occhiello della zona, e, poi, lo stretto rapporto con i boschi, i contadini e gli allevatori locali, che si fanno elementi cardine da cui prende il via il viaggio di Cucina Silva.

Attraverso la loro arte e conoscenza, Ceniccola e il suo team trasformano queste materie prime in piatti creativi e innovativi, spingendo sempre un po’ più in là il confine tracciato dalla tradizione, esplorando nuove strade per sorprendere e stimolare l’avventore e il suo gusto… d’avventura.

Nuova vita a materie prime d’eccellenza

Tra le proposte in menù trovano, per esempio, spazio gli gnocchetti fiuggini, piatto tipico della tradizione, preparato con un guazzetto di mare e tonno spadellato: un richiamo alla storia di Fiuggi, paese di pastori che, però, erano soliti barattare i loro prodotti con quelli dei pescatori, inserendo così nella loro dieta anche il pesce.

O, ancora, il risotto al Cesanese con petto d’anatra affumicato, timo e caprino, oppure, per passare ai secondi, lo spiedo di pescato con cavolo all’arancia croccante e maionese di zenzero e le polpette di ricotta, spinaci, erbe e curcuma su caponata di cipolla rossa. In ogni piatto gli elementi della tradizione ciociara vengono rielaborati e innovati per esercitare un fascino tutto nuovo.

La ricerca del benessere: il Silva Splendid Hotel

Una volta assaporate le delizie di Cucina Silva, la tentazione di fermarsi e godere della bellezza del Silva Splendid Hotel, struttura a 4 stelle che presenta la SPA più grande del Lazio e ambisce a offrire un luogo di ristoro e rigenerazione per la clientela in cerca di una pausa dallo stress della vita quotidiana.

Alla qualità del cibo di Cucina Silva, infatti, si aggiunge la possibilità di godere del benessere offerto dalla SPA dotata di due piscine interne di cui una panoramica entrambe con postazioni idro, una piscina esterna collegata da idrocanale ad una delle due interne , piscina esterna “Mille bolle” con 3 lame d’acqua, 8 lettini Idro, 5 botti, 5 poltrone – tutte riscaldate. Grotta con cromoterapia, postazioni Kneipp, Biosauna, bagno turco, frigidarium con cascata di ghiaccio, docce emozionali, bagno mediterraneo alle erbe, una sauna finlandese panoramica interna, una sauna finlandese panoramica esterna, una sauna a botte esterna, due vasche idromassaggio esterne e zone relax. A questo si aggiunge una vasca di sospensione per il relax in assenza di gravità, centro dimagrimento, area fitness, una Spa Suite, una beauty farm con centro massaggi per usufruire dei migliori trattamenti di bellezza.

Ma oltre alle occasioni di relax, il Silva Splendid Hotel offre la possibilità di immergersi completamente nella natura, nei boschi che avvolgono la struttura e nei percorsi che possono essere esplorati attraverso escursioni a piedi tra i castagneti i Fiuggi o alla ricerca del Brigante Gasbarrone o in bicicletta con E-BIKE della Bianchi verso il parco naturale del Lago di Canterno o sulla vecchia ferrovia.

Un’offerta adatta a ogni esigenza

Quella del Silva Splendid Hotel è un’offerta benessere completa e adatta ad ogni esigenza, che propone anche un ricco e costantemente aggiornato calendario di appuntamenti e attività che scandiscono la giornata, tra cura del corpo e della mente, con risveglio muscolare, yoga e pilates, core stability, cooking lesson presso la veranda del ristorante. A questo si aggiungono, ovviamente, le prelibatezze di Cucina Silva, per una proposta di soggiorno davvero unica nell’area della Ciociaria.

Il Silva Splendid è anche Meeting Hotel, con un team professionale e di esperienza per offrire le migliori soluzioni nella realizzazione di eventi trasformandoli in un sicuro successo. Spazio meeting di 350 mq con una sala modulabile dalle metrature variabili ed una capienza fino a 180 persone a platea.

Silva Splendid Hotel e Cucina Silva si trovano a Fiuggi, in corso Nuova Italia 40: altre informazioni sono disponibili sul sito silvasplendid.it, all’account ufficiale Facebook, Instagram o Linkedin, per contatti e prenotazioni è possibile scrive a silvasplendid@silvasplendid.it, telefonare allo 0775.515791 o inviare un messaggio, anche Whatsapp, al 366.5710289. Per contattare il ristorante Cucina Silva è possibile scrivere a cucinasilva@silvasplendid.it o chiamare il numero 338.2222209.