Centrato a Fiuggi un cinque da 28mila euro al Superenalotto.

Il Jackpot record è stato solo sfiorato a Fiuggi, ma una schedina convalidata al tabacchi Minieri (via Prenestina 12) regala un 5 da 28mila euro. Il premio per la sestina esatta nel frattempo tocca i 136,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco, riporta Agipronews. © RIPRODUZIONE RISERVATA