Frosinone: controlli nei negozi, 2 multe da 15 mila e 8 mila euro per violazioni norme lavoro

I carabinieri di Frosinone e di Anagni hanno svolto dei controlli serrati sul territorio per individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati ispezionati due esercizi che a seguito di accertamenti ed informazioni acquisite dall'Arma territoriale erano risultati non conformi. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per circa euro 15.000 euro. In particolare sanzioni per circa 7.000 euro sono state contestate a un locale di Anagni, mentre altre multe per 8.000 euro totali sono state elevate nei confronti di un ristorante di Ferentino. Per entrambi gli esercizi è scattata l'interruzione temporanea delle attività.

