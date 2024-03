Ceccano, un’altra macchina a fuoco: «C’era una persona incappucciata»

Nella nottata di oggi, venerdì 8 marzo, vigili del fuoco in azione a Ceccano per spegnere un altro incendio doloso di un’auto. È accaduto nel quartiere di via Dell'Olmo. I testimoni raccontano di aver visto «una persona incappucciata in fuga».

Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme avevano purtroppo già devastato la macchina di un ventenne. I carabinieri indagano sull’ennesimo rogo dopo i precedenti del dicembre scorso, tra cui quello di un’auto abbandonata nella vicina via Paolina, probabilmente dopo un furto. Ha destato sospetti anche un doppio incendio in contemporanea per presunto cortocircuito.