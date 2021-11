Frosinone, nonna Anna compie 110 anni: è la più anziana del Lazio. Le festa con la figlia 91enne

Anna Noce ieri ha compiuto 110 anni. È ciociara, di Torrice, la donna più anziana del Lazio. Sette figlie e tanti nipoti e pronipoti, una ventina vissuti in Canada. Aveva solo quattro anni quando andava con il nonno a portare le pecore al pascolo. Oggi vive con la figlia 91enne. Lucida e in forma, nonostante l'età da guinness, la nonnina del Lazio è una donna semplice e piena di verve, «Sono Anna Noce, teng' 108 anni, so fatt 2 guerre mondiali: andrà tutto bene, evviva San Rocco diceva in un video girato all'inizio del lockdown quasi due anni fa.