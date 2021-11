Martedì 16 Novembre 2021, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:45

«Sempre un’emozione». Lady Gaga parla poco italiano, ma riesce a pronunciare qualche frase che i suoi nonni le hanno insegnato. L’altro ieri era a Milano per presentare il film di Ridley Scott “House of Gucci”, un cast in cui con lei recitano il marito per fiction Adam Driver, il suocero Jeremy Irons, lo zio Al Pacino, l’amica cartomante Salma Hayek. Il film uscirà in Italia il 16 dicembre in 500 sale.

«Qui ci sono le origini della mia famiglia – ha commentato la cantante con un vestito di rosso Valentino sul red carpet all’anteprima vip della sala milanese Odeon -. Girare il film a Milano e a Roma è stata un’esperienza meravigliosa, spirituale. House of Gucci è la storia di Patrizia e Maurizio Gucci, dal primo incontro negli anni ‘70 al momento in cui lui il 27 marzo 1995 viene ucciso dal sicario ingaggiato dalla Reggiani».

La star internazionale Lady Gaga, lo ha ribadito in sala stampa, ha sangue italiano, con i suoi nonni Vincenzo Ferri e Filomena Campagna partiti da Brocco Alta frazione di Broccostella, cittadina confinante con Sora che si divide in due parti, c’è la zona alta, che sarebbe il centro storico del paese, e la parte bassa che è quella nuova e residenziale. Lady Gaga, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo 1986. I nonni di Broccostella hanno dato il via alla saga di LadyGaga. La figlia dei due emigranti, Veronica Ferri, sposò Jhoseph Germanotta, figlio di emigranti siciliani, da quest’unione è nata nel 1986 Joanne Germanotta (Lady Gaga) e nel 1992 Natali Germanotta. Che scorra sangue italiano nella famiglia di Lady Gaga è appurato, ma se da un lato l’origine di Broccostella è certa, è nata una disputa tra tanto di carte bollate per la paternità della famiglia Germanotta. Da un lato a Palermo hanno rivendicato la paternità, dall’altro invece è Messina che ne certifica il ceppo. In realtà il ceppo di Giuseppe Germanotta è siciliano e di mestiere faceva il calzolaio, partì per l’America dove sposò la figlia di Vincenzo e Filomena.

Gianpiero Pizzuti