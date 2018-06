Il pilota di Ceccano Gianni D’Avelli, in coppia con Domenico Ligori, con la Skoda Fabia R5 del team Colombi, ha dominato e vinto il rally Contea di Ceccano.



E' stato un weekend esaltante, quello vissuto da HP Sport in occasione della 2° edizione della competizione su strada, gara che chiude il primo semestre sportivo in terra di Ciociaria. «Esaltante perché dei sette alfieri che la scuderia aveva schierato, due di loro hanno occupato il primo e l’ultimo posto della top ten», si legge in una nota del team.

Al secondo posto Max Rendina, «impegnato in una gara test per provare nuove soluzioni sulla sua Skoda Fabia. Sul terzo gradino del podio si sono invece accomodati i ceccanesi Antonio Bucciarelli e Riccardo Silvaggi, bravi a risalire dopo un avvio in sordina con la Fiesta R5».

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA