Continua la serie positiva della Virtus Cassino dopo le tante sconfitte. L’altra sera ha infilato la quinta vittoria consecutiva (85-82) battendo al tempo supplementare Formia. E’ la sesta nelle otto partite disputate in questo girone di ritorno.È stata forse la gara, da un punto di vista di prestazione, più brutta giocata in queste ultime settimane dalla formazione cassinate, ma allo stesso tempo la più importante portata a casa dagli uomini di coach Fantozzi contro una diretta concorrente per la salvezza della compagine rossoblù.Ribaltato lo scontro diretto e agganciate in classifica Formia e Stella Azzurra Roma al dodicesimo posto in classifica. Una iniezione di fiducia per la società del patron Manzari in vista della prossima sfida in trasferta della Virtus, che la vedrà opposta in un altro potenziale scontro diretto in trasferta contro il Basket Corato. Hanno chiuso in doppia cifra Grilli, Lasagni, Bryan e Cecchetti.A. T.