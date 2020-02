© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un insieme di soddisfazioni in casa canarina dopo il blitz di Cosenza. Il secondo gol di Novakovich, l’ottavo di Dionisi, la quinta vittoria di fila e il secondo posto solitario in classifica. Una sorta di magica combinazione che esalta l’ambiente e che fa sognare i tifosi e una città. Nel mezzo c’è anche un dato che nella serie cadetta, quando arriva maggio, è uno dei fattori chiave dei verdetti: il Frosinone, infatti, non subisce gol da 486’, ossi da più di cinque gare, e vanta la seconda migliore difesa del torneo.Ecco, anche per questo mister Nesta, dopo il triplice fischio, si è mostrato sorridente in campo, trovando anche il tempo di scherzare con qualche giocatore. «Abbiamo giocato un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo trovato meno spazio, anche per come si era disposto il Cosenza. Ad ogni modo abbiamo gestito bene e condotto in porto la gara. La nostra forza è il gruppo: tutti sono protagonisti e chi viene impiegato non fa rimpiangere alcuno». Poi un passaggio sul cammino futuro: «Mancano ancora tante gare, la classifica è corta. Per compiere il balzo servirà qualche altra vittoria. Dobbiamo continuare a essere cinici, compatti e a mantenere equilibrio».Così il portiere Bardi, imbattuto dal 2-2 con il Pordenone: «Abbiamo disputato una gara di grande sacrificio su un campo non semplice, siamo stati compatti e bravi nei primi minuti a resistere all’avvio del Cosenza. La classifica? Fa piacere essere lì, ma la strada è ancora lunga. Dovremo pensare partita dopo partita, ma noi non molleremo. La nostra è una squadra coesa, solida e cattiva, quello che serve in serie B». L’estremo difensore, ieri autore di un paio di buoni interventi, sulla porta immacolata ha spiegato: «Il merito è dei miei compagni, che mi fanno arrivare pochi tiri».