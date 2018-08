Esordio amaro per il Frosinone, battuto in trasferta 4-0 dall'Atalanta nel posticipo della prima giornata della Serie A di calcio.

I gol: al 14' pt palla di Toloi dalla trequarti per Gomez, che entra in area dalla sinistra e batte Sportiello con un tocco di sinistro; al 3' st cross mancino dalla sinistra di Gomez per il piatto al volo di Hateboer che incrocia il tiro a mezz'altezza; al 16' st Gomez prende il fondo a Krajnc che non lo chiude in diagonale, Pasalic appoggia indisturbato da due passi; al 47' st azione in solitaria di Gomez che da venti metri cala il poker sotto l'incrocio, complice una leggera deviazione di Salamon.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA