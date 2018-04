Autovelox fissi in aumento sulle strade della Ciociaria. A Ferentino, lungo il tratto della superstrada, entreranno presto in funzione i due dispostivi per il controllo elettronico della velocità. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco del centro ernico Antonio Pompeo. «Entro il mese di aprile avvieremo i due autovelox sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora in entrambe le direzioni - ha spiegato -. La rilevazione della velocità doveva partire già diversi mesi fa, ma gravi atti vandalici (con danneggiamento degli apparecchi e furti di materiale) hanno rinviato il tutto. Ora, però, abbiamo provveduto all’allaccio elettrico e gli strumenti sono perfettamente funzionanti. A giorni, con comunicazione ufficiale, ci sarà l’avvio». In passato l'installazione di diverse postazioni fisse sulle maggiori strade provinciali aveva sollevato proteste e una raffica di polemiche degli automobilisti.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



