Un omaggio al maestro Ennio Morricone, in parte originario di Arpino per via dei nonni paterni, dal sapore speciale. Due concerti organizzati dalla Provincia, uno ad Atina domani alle 18 al palazzo ducale e l’altro a Ferentino domenica, sempre alle 18, a Santa Maria Maggiore, con la direzione dell’orchestra affidata al figlio del famoso compositore, Andrea Morricone. Sul palco ci saranno i musicisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone, composta da 20 elementi e con Maurizio Turriziani al contrabbasso. Il programma prevede anche l’esecuzione della prima mondiale assoluta della «Sonata per contrabbasso e orchestra», firmata proprio da Andrea Morricone. «E’ un evento di grandissimo spessore» commenta il maestro Maurizio Turriziani. Gli eventi sono inseriti nei progetti «Ciociaria: saperi, sapori e suoni» e «Ciociaria d’inverno», ideati dal presidente del Consiglio provinciale Luigi Vacana.