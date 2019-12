© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su il sipario, con l'accensione delle luminarie, per la decima edizione della Buona Novella, ad Arce. La manifestazione, promossa dal Comune con il patrocinio e il contributo della Regione e con la collaborazione dell'associazione Nuovi Segnali, della parrocchia SS. Pietro e Paolo e del Piccolo laboratorio popolare, prevede una serie di appuntamenti.Domenica scorsa, in piazza Umberto I, è stato acceso "L'albero dei pensieri". Un abete addobbato con tavolette di legno su cui sono riportate frasi sul Natale scritte da alcuni studenti dell'istituto comprensivo di Arce.Domani, sabato 14 dicembre, la manifestazione si sposta nella cuore del centro storico, nei pressi della chiesetta dedicata a Santa Maria. Alle 16 ci sarà l'omaggio degli zampognari al presepe e a seguire verrà celebrerà una messa. Alle 16.30 seguirà il concerto natalizio con la partecipazione del Coro dei bambini del catechismo (diretti dalla maestra Anna Rita Lancia), del Coro di Sant'Eleuterio (diretto dal maestro Dario Fraioli), degli Zampognari Arcesi e del Piccolo laboratorio popolare.Alle 19.30 spazio alla gastronomia di un tempo con "La Polenta de na’vota", realizzata con farina biologica macinata a pietra.Domenica 15, in piazza e corso Umberto I, si terrà una piccola esposizione di prodotti tipici a cura delle aziende del territorio, mentre le zampogne della Compagnia Daltrocanto, con il maestro Carmine Falanga, allieteranno la mattinata con i loro magici suoni. Alle 11, presso l’antico Frantoio Trentini, consegna delle letterine a Babbo Natale con caramelle e cioccolatini per tutti. Alle 12.30, sempre in piazza Umberto I, è prevista l'apertura della "Cantina della Festa" che servirà piatti realizzati secondo le antiche ricette a base di prodotti casarecci.Alle 14.30 irromperà la musica con il concerto degli MBL con Benedetto Vecchio e la partecipazione di Gianni Perilli. Alle 17.30 ancora note tradizionali: nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo si terrà il concerto della corale parrocchiale «Santa Cecilia» diretta dalla maestra Carla De Marco, con la partecipazione di Fabiola De Marco e del maestro Gianni Balestrieri.Sabato 21, in piazza Umberto I, la serata sarà dedicata alle musiche e ai balli coinvolgenti del Piccolo laboratorio popolare. Nel giorno di Natale, alle 11.30, i bambini potranno ricevere i regali direttamente da Babbo Natale nella sua caratteristica casetta. Gli eventi si concluderanno nel giorno dell'Epifania al Museo della Ferrovia della Valle del Liri. Nel piazzale antistante il palazzo municipale è atteso l'arrivo della vecchina cui seguirà un'animazione dedicata ai più piccoli con il truccabimbi e gli immancabili dolcetti.