Mercoledì 9 Febbraio 2022, 09:37

Tragedia nei campi a Ripi (Frosinone) dove un agricoltore è morto ribaltandosi con il suo trattore. Vittima dell'ennesimo incidente agricolo Luigi Belforte, un anziano di 79 anni. La disgrazia si è consumata in via Sabatino, una zona poco distante dall'abitazione del pensionato. Dalle prime informazioni raccolte sembra che l'uomo stesse trasportando il tronco di un albero. Ma all'improvviso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un terreno un poco scosceso. L'anziano purtroppo è finito sotto le ruote del cingolato.

A dare l'allarme ai medici dell'ambulanza del 118 alcuni vicini di casa che si sono trovati davanti quella scena agghiacciante. L'anziano era rimasto schiacciato dal trattore. Purtroppo i sanitari del servizio di soccorso giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le lesioni riportate nel drammatico incidente non hanno dato scampo al pensionato che è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Ripi che hanno cercato di ricostruire la dinamica di questo ennesimo incidente agricolo.

Da quello che si è appreso da alcune informazioni raccolte è che Luigi, classe 1943, era un uomo molto attivo, che amava il suo lavoro e che nonostante l'età non sentiva affatto la fatica del lavoro. Quel trattore poi lo guidava da quando era un ragazzino. Sempre molto attento alle manovre che effettuava, non aveva mai pensato che proprio quel mezzo agricolo un giorno avrebbe decretato la sua morte. Non è escluso che il peso di quel tronco possa aver sbilanciato da una parte il cingolato facendo perdere il controllo all'agricoltore.



La salma dell'uomo è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale "Spaziani" in attesa che venga riconsegnata alla famiglia per la celebrazione dei funerali che si terranno domani mattina, giovedì 10 febbraio, alle 10.00 presso la chiesa Succurre Mioseris a Ripi.

Sposato e senza figli, la vita di Luigi scorreva serena tra i suoi campi. Anche adesso che si trovava nell'età pensionabile, non aveva mai smesso di lavorare il suo terreno. Ieri mattina come faceva spesso, si è recato in via Sabatino dove l'uomo possiede un'area di sua proprietà, perché doveva fare pulizia di certi alberi che erano stati tagliati. Per questa operazione c'era tutto un procedimento da seguire. Per prima cosa bisognava legare molto bene al trattore i tronchi che erano stati precedentemente tagliati. Una volta giunti a destinazione venivano poi utilizzati come legna da ardere.

Si trattava di un lavoro che aveva fatto decine e decine di volte nella sua vita. Ma ieri qualcosa è andato storto ed il pensionato si è ritrovato sotto il trattore senza poter avere alcuna possibilità di salvarsi. La notizia della morte di Luigi ha lasciato senza parole non solo parenti e amici ma quanti avevano avuto modo di apprezzare quell'uomo così allegro e gioviale che riusciva subito a mettere tutti di buonumore.