Auto si ribalta a Sant'Andrea del Garigliano: paura per gli occupanti, tra cui una bambina

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. È successo in serata a San’Andrea del Garigliano, dove sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, due persone. Si tratta di un 40enne e di bambina di sette anni.

Il sinistro che ha visto coinvolto il solo mezzo sul quale viaggiavano i due feriti è successo in una via comunale parallela alla strada provinciale per le terme di Suio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Apollinare, ma anche i vigili del fuoco e il 118. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione del mezzo.

I feriti, invece, sono stati trasportati in ospedale ma solo per accertamenti.