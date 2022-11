Frosinone:25 novembre, la Polizia scende in campo contro la violenza di genere

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” anche la Questura di Frosinone aderisce all’iniziativa “Orange The World”, come richiesto dall’associazione “Soroptimist International Italia”, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sottoscritto un protocollo d’intesa per iniziative informative in materie di interesse comune. L’iniziativa prevede di illuminare gli uffici di Polizia di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Molte sono le iniziative nelle quali la Polizia di Stato sarà presente per testimoniare il proprio impegno nell’azione di sensibilizzazione rispetto alle tematiche che si legano alla giornata di domani, e lo farà attraverso la presenza del Questore e dei funzionari della Polizia di Stato.

Nella mattinata di domani, in piazza Vittorio Veneto, nel capoluogo, ci sarà personale qualificato della Polizia di Stato per coinvolgere, attraverso la distribuzione di materiale informativo, la cittadinanza sul delicato tema e per essere di sostegno alle vittime di violenza, affinché possano superare il muro del silenzio e denunciare ogni tipo di sopruso, sia fisico che psicologico.

Il Dirigente della Squadra Mobile dr. Flavio Genovesi, interverrà al convegno che si svolgerà alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Munari, mentre nel pomeriggio verrà sottoscritto, presso il palazzo della Provincia, un protocollo d’intesa tra la Questura di Frosinone ed il Telefono Rosa.

Nella circostanza il Questore, dr. Domenico Condello, sarà nominato Ambasciatore di Telefono Rosa a coronamento dell’impegno professionale ed umano profuso nel sostegno delle fasce più deboli.

Inoltre la Polizia di Stato interverrà anche presso l’Istituto di Istruzione Superiore Bragaglia di Frosinone, dove agli studenti sarà consegnata la brochure “…questo non è amore” edizione 2022.

L’#essercisempre della Polizia di Stato non è un semplice slogan, bensì è quotidianità del suo operare.