Cassino, armato di coltello minaccia un uomo in strada: bloccato dai passanti

Panico in mattinata al centro di Cassino, dove un uomo, armato di coltello, ha inseguito un ingegnere per strada. Ad evitare il peggio è stato l'intervento dei commercianti e dei passanti, i quali hanno riportato la calma. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.

Procedono i carabinieri della sezione operativa che hanno condotto negli uffici della compagnia i protagonisti.

Si stanno ricostruendo i contorni della vicenda, pare che il diverbio sia iniziato in uno studio professionale e poi sarebbe proseguito per strada. Non è esclusa una denuncia a piede libero per il presunto autore della minaccia.