Trova due chiodi nel panino: uomo in ospedale e locale chiuso

Trova due chiodi all'interno del panino, ma se ne accorge solo dopo aver fatto il morso: uno riesce ad espellerlo, l'altro lo ha ingoiato. Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio in una nota paninoteca di Cassino. Un’esperienza terribile quella vissuta dall'uomo originario del Casertano che è stato ricoverato all'ospedale Santa Scolastica.



Come è stato possibile che il chiodo sia finito nel panino? Gli investigatori non tralasciano alcuna ipotesi. Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Cassino che hanno allertato anche l’ufficio di competenza della Asl di Frosinone per i controlli da effettuare nella cucina. In serata il locale è stato chiuso e sono scattati i nastri. L’attività è stata quindi transennata in via precauzionale e tutto il materiale ritrovato in cucina è finito sotto sequestro.