Capretta uccisa, dieci indagati per la manifestazione non autorizzata e la diffusione dell'immagine del minore

Dieci indagati per le manifestazioni successive all'uccisione di una capretta nel corso di una festa di 18 anni che si è svolta ad Anagni e vede coinvolti dei giovani di Fiuggi.

Il 2 settembre, a seguito della notizia, si tenne un corteo - peraltro non autorizzato - nel quale venne esposta anche l'immagine di uno dei minori. Gli indagati, fra i quali il noto animalista Enrico Rizzi, sono accusati di diffamazione aggravata nei confronti del minore, indicato come un "assassino" ed esposto con immagine e indirizzo durante la manifestazione. Inoltre devono rispondere di aver violato le norme relative allo svolgimento dell'iniziativa che non era autorizzata e invece si è tenuta ugualmente.

Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Frosinone a seguito della denuncia dei familiari del minore, assistiti dall'avvocato Giampiero Vellucci.