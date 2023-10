Pienone a Filettino per la "Festa della patata". Inaugurato il CinemAniene

Tanta gente a Filettino non se ne era vista, nemmeno la settimana di Ferragosto. Un richiamo straordinario è stata la seconda edizione della “Festa della patata”, svoltasi sabato e organizzata con il patrocinio del Comune dall’associazione “Costis Ardua” guidata da Elisa Cacciotti. Un’associazione dinamica, composta dai giovani, che ha saputo coinvolgere nel nuovo “format” la Pro loco, le associazioni cittadine, commercianti ed esercenti. Tutti hanno allestito uno stand, che hanno proposto piatti della tradizione locale a base di patata, un prodotto della terra filettinese. Anche i bambini della parrocchia avevano il loro stand nel quale hanno offerto zucchero filato. In tutto diciotto stand tra piazza Giuditta Tavani Arquati e piazza Arcangelo Caraffa. Come da tradizione durante la festa sono stati eletti la “miss” e il “mister”, mentre a fine manifestazione è stato dato fuoco ad una enorme patata di cartapesta.

«È stato un evento molto ben riuscito - spiegano soddisfatti gli organizzatori - Abbiamo fatto una stima secondo la quale sabato scorso sono arrivati in paese almeno seimila persone.

Per l’occasione tante seconde case hanno infatti riaperto. La linea che seguiamo è quella di organizzare eventi che possano tenere vivo Filettino durante tutto l’anno attraendo turisti e villeggianti. Per questo diamo appuntamento a tutti il 6 gennaio con “Cantinando” evento enogastronomico tra le vie del paese vecchio». La “Festa della patata” è stata anche l’occasione per inaugurare il “CinemAniene”, una piccola sala da 40 posti nella sede del vecchio municipio in Largo Martino Filetico nella quale periodicamente saranno proiettati dei film. Una novità assoluta per un piccolo centro come Filettino.