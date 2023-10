Latina piange il suo parroco, è morto don Mario Sbarigia

Commozione e dolore a Latina per la morte di monsignor Mario Sbarigia , per tutti don Mario, il parroco della gente, conosciutissimo e amato da decenni. Era stato a lungo parroco di San Luca e vicario generale della Diocesi di Latina, fino a due anni fa, quando andò in pensione.

Era ricoverato al Santa Maria Goretti da alcuni giorni, si è spento questa mattina destando enorme commozione, decine i commenti, i ricordi, le foto e gli aneddoti su don Mario pubblicati sui social. Era il parroco degli ultimi, era il sacerdote sempre pronto a tendere la mano, ad ascoltare, a incoraggiare.

Originario di Filettino, in provincia di Frosinone , aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio nel 2016, entrò in seminario infatti giovanissimo e al termine degli studi fu ordinato sacerdote, era il 29 giugno del 1966, e incardinato nella diocesi di Velletri

CORDOGLIO DELLA SINDACA

La sindaca di Latina Matilde Celentano esprime, a nome dell’amministrazione comunale, profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Mario Sbarigia, storico parroco di San Luca. “Don Mario è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Latina, che rimarrà per sempre impresso nel cuore di tutti i cittadini.

E’ tornato alla casa del Padre portando con sé tutta la sua umanità. Un sacerdote, don Mario, da sempre impegnato nel sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile e alle categorie più fragili. Per anni è stato vicario generale della diocesi pontina, senza mai discostarsi dalle sue innate doti di umiltà e altruismo. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale tutta”, ha dichiarato il sindaco Celentano.