Sabato 21 Ottobre 2023, 09:22

Un investimento da quattro milioni di euro sta per arrivare sul territorio di Cassino grazie ad un accordo tra una impresa italiana e un consorzio cinese. Riguarda la manifestazione internazionale "Lanternia" che rimarrà per tre mesi a Cassino alle terme varroniane nel parco tematico del "Bosco delle favole", già famoso e conosciuto da migliaia di famiglie che in questi anni hanno visitato per la gioia dei loro bambini.

Dal prossimo 8 dicembre al 10 marzo il parco sarà invaso da più di 300 lanterne giganti da tutto il mondo del valore di 2 milioni di euro, illuminate da oltre 2,5 km di luci a led. Con un investimento sull'Italia da parte delle aziende cinesi interessate al progetto pari a oltre 4 milioni di euro. Infatti è una grossa azienda consortile cinese a investire in Italia e in questo caso a Cassino grazie all'interessamento dell'imprenditore Domenico Durante organizzatore da anni del bosco delle favole all'interno delle terme. Le lanterne giganti cinesi sono alte fino a 20 metri. E ogni fine settimana il parco si animerà di queste lanterne, illuminate di sera, con una serie di spettacoli su un'area di 110.000 metri quadrati.

IL PROGETTO

«Il tutto dice l'imprenditore Domenico Durante - con una attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità. Il materiale utilizzato per la realizzazione delle lanterne è infatti la seta, fibra notoriamente a bassissimo impatto ambientale, mentre per l'illuminazione delle stesse lanterne ci saranno luci al led ad elevato risparmio energetico». E si fa rilevare che «la Cina ha scelto l'Italia per la festa internazionale delle lanterne, perché ritiene che il territorio sia pronto a recepire e sviluppare nuove economie». Lanternia, il Festival internazionale delle lanterne giganti, kermesse dedicata alle caratteristiche lanterne cinesi, da 2mila anni protagoniste di riti, feste e cerimonie orientali, come la "festa delle lanterne", durante la quale in Cina e in numerosi altri paesi dell'Estremo Oriente i cittadini festeggiano la fine del capodanno. Il festival internazionale "Lanternia" è patrocinato dall'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, e arriva a Cassino dopo i successi riscontrati ad Amsterdam, Londra, Miami, Tokyo, Tallin, Shangai e New York.

Entusiasta Domenico Durante: «E' una grandissima opportunità per la provincia, sia per la promozione del territorio che come opportunità economica per le sue aziende. L'iniziativa, frutto di un grandissimo lavoro di un gruppo di imprenditori, è anche un vero atto d'amore verso il territorio provinciale e in questo caso di Cassino. Un grande evento capace di smuovere l'economia del territorio, e tra l'altro può costituire una base di lancio per l'ulteriore sviluppo economico e culturale del Lazio meridionale per la rilevanza internazionale dell'evento. Tutti potranno cogliere l'occasione coordinandosi con i promotori della manifestazione». A febbraio a Cassino si potrebbe festeggiare il capodanno cinese all'interno del parco tematico con l'arrivo di una folla di asiatici.