Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la cerimonia a Frosinone

Questa mattina, in piazza della Libertà, davanti alla sede della Prefettura di Frosinone, si è svolta la cerimonia per celebrare la festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Dopo gli onori al prefetto Ernesto Liguori e al comandante del presidio militare di Frosinone, il colonnello Alessandro Fiorini, c'è stata l’Alzabandiera, quindi è stata deposta la corona in onore ai caduti. Il prefetto poi ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al termine è stata letta la preghiera della patria. La banda “Romagnoli” e il gruppo polifonico “Città di Frosinone” ha eseguito alcuni brani.