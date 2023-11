Festa dell'albero al secondo istituto comprensivo: «Non un mondo ferito ma un giardino fiorito»

Non un «mondo ferito» ma un «giardino fiorito»! Questo è il messaggio che l’Istituto comprensivo Monte San Giovanni Campano 2 ha voluto trasmettere nella «Giornata nazionale degli alberi 2023». Presso la sede principale dell’Istituto, gli alunni hanno messo a dimora una piccola “Roverella”, donata dal nucleo della forestale dei carabinieri di Veroli, che crescerà rigogliosa e forte come i bambini che se ne prenderanno cura. I bambini e gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono intervenuti con canti, riflessioni, cartelloni e oggetti realizzati insieme ai loro docenti sulle problematiche ambientali e sul rischio della perdita del patrimonio boschivo dei nostri territori, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale degli alberi nei diversi ecosistemi. Una ricorrenza nazionale per sottolineare il ruolo fondamentale dei boschi e delle foreste ai fini della conservazione del nostro pianeta e della vita sulla terra. «Un ringraziamento particolare - dice la dirigente scolastica, Patrizia Di Mauro - va al nucleo della Forestale che ha accompagnato i nostri ragazzi in questo percorso, ai genitori, ai docenti, al sindaco, al vice sindaco e all’assessore alla pubblica istruzione del comune di Monte San Giovanni Campano che, con la consueta passione, hanno veicolato un messaggio importante alle nuove generazioni. Le attività legate alla tutela dell’ambiente continueranno nei diversi plessi dell’Istituto con l’allestimento di orti e la messa a dimora di piante donate dalle famiglie degli alunni».

Ancora la dirigente, esprimendo la sua soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa: «La Terra è la nostra casa ed è meravigliosa e colorata.

L’uomo non può distruggere il pianeta che gli ha donato la vita. Il compito delle nuove generazioni, dei cosiddetti “nativi ambientali” è quello di tutelare e impedire che i nostri territori siano distrutti dall’incuria e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse. La soluzione alla crisi climatica e alla tutela della vita, è il verde».