Fermate Alta velocità a Frosinone e Cassino, domenica si parte ma a che prezzo? Ecco i costi dei biglietti

Esordio domenica 14 giugno del Frecciarossa sulla linea ferroviaria Cassino-Frosinone-Roma con due fermate, una di andata al mattino e di sera il ritorno. Questi i costi dei biglietti per domenica. Variazioni ci saranno negli altri giorni.

Cassino-Frosinone (6.05-6.32) o Frosinone-Cassino (17.43-18.10): 27 minuti, 15 euro

Napoli-Cassino (5.23-6.03) o Cassino-Napoli (18.12-18.52): 40 minuti, 16.90 euro

Cassino-Roma Termini (6.05-7.15) o Termini-Cassino (17.00-18.10): 1 ora e 10 minuti, 21.90 euro

Frosinone-Roma Termini (6.34-07.15) o Termini-Frosinone (17.00-17.41): 41 minuti, 16.90 euro

Cassino-Firenze (6.05-9.01) o Firenze-Cassino (15.14-18.10): 2 ore e 56 minuti, 52.90 euro

Cassino-Bologna (6.05-9.50) o Bologna-Cassino (14.25-18.10): 3 ore e 45 minuti, 60.90 euro

Cassino-Milano (6:05-11:05) o Milano-Cassino (13.10-18.10): 5 ore, 81.90 euro

Frosinone-Milano (6:34-11:05) o Milano-Frosinone (13.10-17.41): 4 ore e 31 minuti, 79.90 eu

Il viaggio inaugurale, come detto, avverrà domenica 14 giugno. Alle 17 alla stazione di Frosinone per il viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale-Napoli Centrale via Frosinone-Cassino. Interverranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco Nicola Ottaviani, il Presidente della Provincia Antonio Pompeo, e Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Gruppo FS Italiane. Stessa cerimonia alle 18 alla stazione di Cassino dove il sindaco Enzo Salera accoglierà le autorità.

Il treno per Napoli ripartirà alle 18,45. Poi l’appuntamento è per la prima fermata di andata di lunedì mattina, 15 giugno, alle 6 alla stazione di Cassino del treno Napoli-Roma-Milano. E la sera, intorno alle 18, le fermate del ritorno Roma-Napoli.

