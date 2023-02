Ferentino, i ragazzi del secondo istituto comprensivo a scuola di igiene dentale

Studenti dell'istituto comprensivo 2 di Ferentino a lezione di igiene dentale. Nei giorni scorsi tutti i ragazzi che frequentano la II classe della scuola secondaria di I grado, hanno avuto l’opportunità di incontrare due esperti esterni del territorio: Vittorio Emanuele e Silvia Mayer.

«Imparare a prendersi cura e a rispettare il proprio corpo è un aspetto importante dell’insegnamento scolastico - si legge in una nota - del resto, il progetto di educazione alla salute è uno dei pilastri del piano dell'offerta formativa dell’Istituto: le attività hanno uno sviluppo triennale e vengono svolte in modo interdisciplinare. Il secondo anno è dedicato allo studio del corpo e alla conoscenza delle conseguenze negative, e spesso irreparabili, di certi atteggiamenti, magari assunti per seguire le mode del momento».

L’incontro incentrato sull’igiene dentale, infatti, ha spaziato fino ad illustrare le conseguenze del fumo da sigaretta e dei piercing sulla lingua e sulle labbra. I ragazzi hanno appreso le tecniche per mantenere una corretta igiene orale e la tempistica per ricorrere agli interventi presso gli studi medici.