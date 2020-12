Enrico Nicoletti, funerali in Ciociaria per il cassiere Banda della Magliana: molti amici giunti da Roma

Per il suo ultimo viaggio, Enrico Nicoletti, il faccendiere romano indicato il cassiere della banda della Magliana morto venerdì scorso a Roma, è tornato alle sue origini. A Colli, frazione Monte San Giovanni Campano, piccolo paese nel cuore della Ciociaria. I funerali sono stati celebrati nella piccola chiesa di San Lorenzo, a due passi dalla casa in cui Nicoletti nacque e visse fino alla maggiore età, ora un rudere abbandonato, pericolante, confiscato con buona parte dei suoi beni. Il feretro è arrivato a bordo di un carro funebre Maserati, poi la cerimonia officiata da don Marco Meraviglia. In tanti sono arrivati da Roma, tra familiari e amici, molti anche i vecchi conoscenti del paese. Presenti, ma in maniera discreta, le forze dell'ordine. Al termine della cerimonia, Nicoletti è stato tumulato nel cimitero della frazione, vicino ai genitori e al fratello.

Ultimo aggiornamento: 17:18

