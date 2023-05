È il giorno dei verdetti. Oggi dalle urne uscirà il responso delle sfide per le Comunali. I cittadini di quattordici centri della Ciociaria conosceranno chi guiderà i rispettivi Municipi fino al 2028. Negli undici più piccoli (Atina, Aquino, Arpino, Villa Santa Lucia, Pico, Pignataro, Villa Latina, Amaseno, Boville Ernica, Serrone, Filettino) gioie e delusioni si delineeranno intorno alle 17. Ci vorrà un po' di più, invece, per sapere chi avrà conquistato il Comune di Fiuggi. Così come Ferentino e Anagni, città che contano oltre 15mila abitanti, sapranno soltanto nel tardo pomeriggio se servirà o meno il ballottaggio per eleggere il primo cittadino. Sono circa centomila gli elettori. Per un banco nei quattordici Consigli comunali sono in corsa oltre 900 aspiranti, ma c'è posto per 166 di loro. In 44, invece, puntano alla fascia tricolore: sei sono donne. Le contese che rivestono connotazione politica sono quelle di Ferentino, Anagni e Fiuggi. Nella città gigliata, dove il centrosinistra si presenta diviso e dove mancano simboli del centrodestra, è partita a quattro tra Fiorletta, Musa, Schietroma e Fiorini. Nella città dei papi Natalia insegue il bis appoggiato dal centrodestra. In campo anche Tuffi, Cardinali, entrambi con raggruppamenti civici, e Santovincenzo con uno schieramento supportato anche da Pd e M5S. Nella città termale tre in lizza: l'uscente Baccarini, Festa, entrambi con liste indipendenti, e Risica con il Pci. Spicca anche la sfida di Arpino tra Chietini, Sgarbi e Quadrini. Alle 15 la chiusura dei seggi, poi lo spoglio. Sul fronte dell'affluenza il primo giorno si è chiuso con un calo di sedici punti rispetto alle amministrative del 2018: alle 23 il dato in provincia è stato del 55,58% contro il 71,59 di cinque anni fa. Allora, però, la consultazione si era tenuta in una sola giornata. Ieri la percentuale più alta si è registrata a Filettino (69,74), la più bassa ad Atina (42,43). Altri tre centri si sono fermati sotto la soglia della metà: Arpino (49,96), Pignataro (48,04) e Villa Latina (43,67). Ad Anagni ha votato il 59,73%, a Ferentino il 53,37. Così negli altri comuni: Amaseno (62,25), Aquino (62,35), Boville (60,79), Fiuggi (50,26), Pico (61,29), Serrone (65,73), Villa Santa Lucia (65,95).